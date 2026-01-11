وزير المهجرين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة لـ #وهلق_شو: ما حصل اليوم في الجنوب يعني أننا عدنا إلى وتيرة أعلى من التصعيد ولهذا السبب فإن حصر السلاح بيد الدولة موضوع أساسي جداً

وزير المهجرين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة لـ #وهلق_شو: المطلوب من الجهة التي تقول إنها غير مستعدة لتسليم السلاح أن تعيد النظر وأن تكون متناسقة مع وزرائهم الذين صوتوا على البيان الوزا