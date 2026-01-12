لقاءات متتالية في عين التينة: ملفات الدولة قيد المتابعة

واستقبل بري وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي بدران، وعضوية :المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس ورؤساء الغرف القضاة: عبد الرضى ، إنعام البستاني ونيللي ابي يونس .

وقدم الوفد للرئيس بري التهنئة لمناسبة الاعياد وحلول العام الجديد. كما وضعه في أجواء قرب إنتهاء الديوان من قطوعات الحسابات للدولة والتي سبق ان أودعت لديه دفعة واحدة وعددها 24 قطع حساب، وذلك في إطار التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والرقابية ، وتأكيداً على الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وانتظام مالية الدولة .

والتقى بري رئيس مجلس الإدارة لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي هنأه بالاعياد والعام الجديد. وكان اللقاء مناسبة عرض في خلالها الحوت أوضاع الشركة وبرامج عملها وخططها المستقبلية .