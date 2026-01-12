عاجل
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
12
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:36
روبوت السلحفاة - شاهد الفيديو
13:00
دعمًا للحكومة.. الاف المتظاهرين في طهران - شاهد الفيديو
11:32
5 رؤوس بشرية معلّقة على الشاطئ (شاهد الفيديو)
08:02
إحراق كتب الجغرافيا.. والسبب "فلسطين" (فيديو)
03:37
لجيل التسعينات.. لعبة من الذاكرة بنسخة متطورة (فيديو)
محليات
معلومات الجديد: سيرافق موفدٌ أميركي الموفدين السعودي والفرنسي من دون تحديد ما إذا كان هذا الموفد هو السفير الأميركي ميشال عيسى أو شخصية أميركية أخرى
2026-01-12 | 13:12
A-
A+
معلومات الجديد: سيرافق موفدٌ أميركي الموفدين السعودي والفرنسي من دون تحديد ما إذا كان هذا الموفد هو السفير الأميركي ميشال عيسى أو شخصية أميركية أخرى
مقالات ذات صلة
مصادر سياسية لـ"الجديد": بات محسوماً أن كلا من السفير ميشال عيسى، ورئيس اللجنة السفير السابق سيمون كرم، ومعهم الموفد المدني الإسرائيلي لن يشاركوا في اجتماع اللجنة
معلومات الجديد: الرئيس برّي سيلتقي السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يوم الاثنين
السفارة الأميركية: وصل السفير الاميركي المعين ميشال عيسى الى لبنان
معلومات الجديد: سيرافق موفدٌ أميركي الموفدين السعودي والفرنسي من دون تحديد ما إذا كان هذا الموفد هو السفير الأميركي ميشال عيسى أو شخصية أميركية أخرى
محليات
الجديد:
سيرافق
موفدٌ
أميركي
الموفدين
السعودي
والفرنسي
تحديد
الموفد
السفير
الأميركي
ميشال
شخصية
أميركية
العودة الى الأعلى
على طريق عام الضنية.. حادث سير مروّع وقتيل! (صور)
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)
اقرأ ايضا في محليات
14:41
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
14:41
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
14:41
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
14:41
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
14:28
بالفيديو - بحيرة أمطار تشل المرور عند مدخل مخيم البداوي
14:28
بالفيديو - بحيرة أمطار تشل المرور عند مدخل مخيم البداوي
يحدث الآن
محليات
14:41
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
خاص الجديد
14:41
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
منوعات
14:36
روبوت السلحفاة - شاهد الفيديو
اخترنا لك
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
14:41
لبنان يثبِّت سيادته جنوب الليطاني.. واسرائيل تشكك - شاهد التقرير
14:41
بالفيديو - بحيرة أمطار تشل المرور عند مدخل مخيم البداوي
14:28
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
14:21
بالفيديو - غرق أوتوستراد شكا–طرابلس وتعطل سيارات وسط الطريق
13:23
طرابلس تتحرك… "الفلول" على جدول الحكومة
13:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-07-18
مقارنة شاملة بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي .. فمن تفوّق؟
2026-01-06
وفاة زوجة الاعلامي السعودي تركي الدخيل وهو ينعاها بكلمات مؤثرة
2025-08-08
مصادر حكومية للجديد: وفد قطري يصل لبنان الأسبوع المقبل وسيزور السراي الحكومية ووزارة الطاقة
2026-01-11
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدف المكان المهدد في كفرحتى
2026-01-10
"10 سنوات".. هل يستغني نتنياهو عن أميركا؟
08:44
ماهر صليبي يكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي للممثل السوري سليم صبري
بالفيديو
بالفيديو
13:04
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2026
2026-01-11
مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026
2026-01-10
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2026
2026-01-10
مراسم دفن هلي الرحباني.. الجديد تواكب من بكفيا
2026-01-09
مقدمة النشرة المسائية 09-01-2026
2026-01-09
تصريح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من عين التينة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:15
إشكال بعد غارة كفرحتى.. ما علاقة أمل و"حزب الله"؟ (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:15
إشكال بعد غارة كفرحتى.. ما علاقة أمل و"حزب الله"؟ (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:58
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)
محليات
00:58
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)
محليات
00:30
الحرب على لبنان.. مؤجلة؟ (الأخبار)
محليات
00:30
الحرب على لبنان.. مؤجلة؟ (الأخبار)
محليات
00:46
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)
محليات
00:46
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)
عربي و دولي
02:33
مجدداً.. خامنئي لـ ترامب: ستسقط مثل فرعون!
عربي و دولي
02:33
مجدداً.. خامنئي لـ ترامب: ستسقط مثل فرعون!
خاص الجديد
06:25
ابتزاز وانتحال صفة وغيرها.. القضاء يدعي على "أبو عمر" وعريمط ونجله
خاص الجديد
06:25
ابتزاز وانتحال صفة وغيرها.. القضاء يدعي على "أبو عمر" وعريمط ونجله
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026