طرابلس تتحرك… "الفلول" على جدول الحكومة

من المنتظر أن يصل إلى الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هذا الأسبوع وتهدف الزيارة الى البحث في مؤتمر دعم الجيش المرجح أن يعقد في المملكة السعودية نهاية شباط المقبل وتشمل لقاءات لودريان كلا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي والحكومة نواف سلام يوم الأربعاء المقبل



وفي معلومات الجديد أن موفدا أميركيا سيرافق الضيفين السعودي والفرنسي من دون تحديد ما إذا كان هذا الموفد هو السفير الأميركي ميشال عيسى أو شخصية أخرى على خط آخر وبعد لقاء سفراء الخماسية يوم الاثنين رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي السفراء الرئيس بري هذا الاسبوع ورئيس الجمهورية مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة حصرية السلاح وإعادة الاعمار والفجوة المالية والانتخابات النيابية

على خط آخربعد الحديث عن وجود ضباط من فلول النظام السوري السابق في شمال لبنان علمت الجديد أن نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري يزور مساء الثلثاء مدينة طرابلس حيث يلتقي في دار الفتوى فعاليات ودينية وسياسية واجتماعية للتداول والبحث في قضية ما يعرف بفلول النظام السوري الذين تطالب بهم الإدارة السورية وفي المعلومات أن الحكومة أرادت من هذه الخطوة أمرين : الاول داخلي لتطمين الشارع الشمالي والثاني إظهار جدية لبنانية بالتعاطي مع هذا الملف تمهيدا للبحث في ملفات أخرى بين ولبنان.