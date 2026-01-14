انتخابات عامة في اتحاد النقابات العمالية والمهنية في لبنان في هذا التاريخ

يعلن اتحاد النقابات العمالية والمهنية في لبنان عن اجراء انتخابات عامة و ذالك يوم الاربعاء الواقع في 28/01/2026
من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة في مقر الاتحاد العمالي العام كورنيش النهر الطابق الاول, واذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الانتخابات تؤجل ليوم الاربعاء في 04/02/2026 في نفس الزمان و المكان.
قال محمد حيدر، وزير العمل، في بيان، إنّه تابع "بأسف شديد التصريحات الصادرة عن زميلي في الحكومة، وزير الخارجية الأستاذ يوسف رجي، والتي حملت إيحاءات خطيرة تُفهم بأنها تبرير للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، مؤكدًا أنّ هذه المواقف "لا تعبّر عن سياسة الحكومة اللبنانية، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، لأنها تمس جوهر سيادتنا ووحدتنا الوطنية ولا تحمي مصالح اللبنانيين".