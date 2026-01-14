انتخابات عامة في اتحاد النقابات العمالية والمهنية في لبنان في هذا التاريخ

يعلن والمهنية في عن اجراء انتخابات عامة و ذالك يوم الاربعاء الواقع في 28/01/2026

من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة في مقر الطابق الاول, واذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الانتخابات تؤجل ليوم الاربعاء في 04/02/2026 في نفس الزمان و المكان.