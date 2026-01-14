بعد مواقف رجي.. هيئة أبناء العرقوب: لمحاسبته!

استغربت هيئة أبناء العرقوب المواقف والتصريحات التي يطلقها والمغتربين يوسف رجي، لا سيما منها تبرير العدوان المتواصل على عموما والجنوب خصوصا.وطالبت الهيئة في بيان لمكتبها الإعلامي بمساءلة ومحاسبة الوزير رجي على هذه المواقف، التي لا تنسجم مع إتفاق والثوابت الوطنية ولا تعبر عن سياسة الحكومة وبيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.وتوقفت الهيئة أمام التعميم الذي أصدره رجي في بداية العام ٢٠٢٦ ويحمل الرقم ٢ إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج، والذي يتضمن تجاهل أو تناسي أو إغفال الحديث عن لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بحجج واهية ومختلفة، وكأنه يتنازل عنها لصالح الإحتلال.إننا في هيئة أبناء العرقوب نتوجه إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة العماد جوزاف عون والقاضي نواف سلام، ونطالبهما بموقف واضح وصريح من هذه التصريحات وأيضاً السياسة التي يعتمدها وزير الخارجية وما إذا كانت تعبر عن سياسة الحكومة أم عن توجهاته الحزبية الخاصة والضيقة.كما نطالب المجلس النيابي وتحديدا لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمساءلة الوزير رجي واتخاذ الموقف المناسب من تصريحاته ومواقفه وتعاميمه وصولاً إلى طرح الثقة به نظراً لتجاوزه سياسة الحكومة.ونؤكد أننا لا نتخلى عن أرضنا مهما بلغت التضحيات.