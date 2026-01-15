عتب على لبنان؟ (الأنباء الكويتية)

وفي سياق متّصل، نقلت مصادر بارزة لـ"الأنباء الإلكترونية" عتباً عربياً على غياب المواقف الواضحة التي من شأنها تحديد تموضع ممّا يجري في محيطه. غير أنّ هذا العتب لا ينسحب على الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" ، الذي لطالما حدّد موقفه بوضوح من المشاريع التقسيمية والتفتيتية للمنطقة، ولا سيما في المرحلة الراهنة.

كما أوضحت المصادر لـ"الأنباء الإلكترونية" أنّ المآخذ تطال أيضاً طريقة تعاطي بعض المسؤولين اللبنانيين مع النهج القائم على مواجهة مخططات رواسب نظام ، ومحاسبة وإنهاء دور العناصر الأمنية والعسكرية التابعة له، والتي ينشط المئات منها داخل لبنان.