4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

معلومات الجديد: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو يوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية أيمن رضا والموظفين عبدالله عبدالله وحسن وهبي على خلفية ثبوت تقاضيهم رشاوى لتمرير معاملات المواطنين

2026-01-19 | 09:06
معلومات الجديد: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو يوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية أيمن رضا والموظفين عبدالله عبدالله وحسن وهبي على خلفية ثبوت تقاضيهم رشاوى لتمرير معاملات المواطنين
معلومات الجديد: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو يوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية أيمن رضا والموظفين عبدالله عبدالله وحسن وهبي على خلفية ثبوت تقاضيهم رشاوى لتمرير معاملات المواطنين
معلومات الجديد: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو يوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية أيمن رضا والموظفين عبدالله عبدالله وحسن وهبي على خلفية ثبوت تقاضيهم رشاوى لتمرير معاملات المواطنين

بعد انتهاء الزيارة الخماسية… لبنان يدخل مرحلة بثلاثة محاور (الجمهورية)
الخوري لـ"وهلق شو": الجميع في لبنان لديه هواجس معيّنة

اقرأ ايضا في محليات

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه
09:33

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.

09:33

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.

رسامني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون ويلتقي وفد مرفأ بيروت
08:47

رسامني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون ويلتقي وفد مرفأ بيروت

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، حيث جرى البحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وفرنسا في مجالات عدّة تتعلّق بعمل الوزارة والمرافق الحيوية، وخصوصًا قطاع النقل، إضافة إلى المشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي.

08:47

رسامني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون ويلتقي وفد مرفأ بيروت

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، حيث جرى البحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وفرنسا في مجالات عدّة تتعلّق بعمل الوزارة والمرافق الحيوية، وخصوصًا قطاع النقل، إضافة إلى المشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي.

