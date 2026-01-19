معلومات الجديد: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو يوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية أيمن رضا والموظفين عبدالله عبدالله وحسن وهبي على خلفية ثبوت تقاضيهم رشاوى لتمرير معاملات المواطنين

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، حيث جرى البحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وفرنسا في مجالات عدّة تتعلّق بعمل الوزارة والمرافق الحيوية، وخصوصًا قطاع النقل، إضافة إلى المشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي.