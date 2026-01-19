بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب كرامي، حسن مراد، يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.



النائب طرابلسي تحدث بعد اللقاء قائلاً: اللقاء مع دولة الرئيس نيبه بري رئيس دائماً ممتع ومثمر، حيث إستمعنا إلى آخر المستجدات الوطنية والسياسية وتبادلنا معه الأفكار حول ما يواجه من تحديات في هذه المرحلة الدقيقة، كما جددنا التأكيد على الإحترام الكامل لمكانته الوطنية ولجهوده المستمرة في الحفاظ على الإستقرار والوحدة الوطنية فيما يتعلق بالإنتخابات النيابية، إستعمنا من الرئيس حرصه إجراء الانتخابات النيابية وتنفيذ القانون الساري المفعول والإلتزام بالمهل الدستورية.



واضاف طرابلسي: نحن نعتبر كتكتل بأن لا من تأجيل تقني إذا إقتضت الضرورة من أجل السماح للبنانيين المغتربين بالحضور إلى لبنان للإقتراع بما يحفظ نزاهة العملية الديمقراطية واستقرار المؤسسات ووحدة وتوافق اللبنانيين.



وقد شددنا خلال اللقاء على وحدة لبنان وسلطاته وعلى دعمنا الكامل للجيش اللبناني، كمؤسسة وطنية تحمي الجميع دون استثناء، وعلى تسليح الجيش وإعطائه كل المقومات للدفاع عن لبنان.



وختم طرابلسي: إن تكتل التوافق الوطني سيبقى ثابتاً على مواقفه داعماً كل جهد يسعى لتعزيز الوطنية وحماية الإستقرار ومتمسكاً بخط الدولة العادلة ومؤسساتها كخيار استراتيجي لمواجهة أي تهديد داخلي وخارجي.



كما استقبل بري وزير العمل الدكتور حيدر حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات وبرامج عمل الوزارة.



رئيس المجلس استقبل أيضاً المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان.



وبعد الظهر استقبل بري النائب السابق الدكتور حسين يتيم.