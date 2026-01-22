الرئيس عون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان: اعملوا كفريق واحد من أجل إعادة نهضة الكازينو ليؤدي دوره كمعلم فني وثقافي وسياحي وتحقيق انتظام مالي فيه يضمن حقوق الدولة