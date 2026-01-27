الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

إسرائيل ستتحرك.. رسائل حاسمة وصلت الى "حزب الله"

2026-01-27 | 12:57
إسرائيل ستتحرك.. رسائل حاسمة وصلت الى "حزب الله"
إسرائيل ستتحرك.. رسائل حاسمة وصلت الى "حزب الله"


كل العناوين اللبنانية شبه مجمدة بانتظار التطورات الايرانية. فحول ايران كل الكلام عن ضربة اميركية قريبة يهدف الى إطاحة أو إضعاف الجناح العسكري للنظام، من حرس] ثوري وباسيج والابقاء على مؤسسات الدولة الايرانية في الرئاسة والجيش تحديدا.


وبالانتظار وضع العنوان اللبناني في وقت مستقطع مع بعض الاستثناءات. في السياسة قالت مصادر رسمية إن خطاب الامين العام للحزب قد اطاح بكل محاولات الالتقاء وتخفيف الاحتقان. في الأمن ينشط العمل لعودة اجتماع لجنة الميكانيزم بشقها العسكري الذي يفترض أن يحصل بعد انتهاء العمل على خطة قيادة الجيش لشمال الليطاني. اما الشق السياسي فهو ورغم مطالبات لبنان بعودة التفاوض إلا أنه لا جواب واضحا بعد من واشنطن وتل ابيب حول شكل المفاوضات المقبلة رسميا على الاقل. إلا أن المعلومات التي تحيط بالميكانيزم تتحدث عن رغبة اسرائلية في مفاوضات ثنائية مع لبنان . 

اما حزب الله فهو لا يزال على موقفه من سلاحه شمال الليطاني، وتقول مصادره للجديد إن رسائل دبلوماسية وصلته من موفدين دوليين تفيد بان اسرائيل ستستهدف الحزب قبل استهدافها ايران او في الوقت نفسه او بعد ايران ، وهذا الامر لا يعطي خيارات كبيرة امام الحزب. 

وبناء على هذا الامر ينتظر الحزب عودة قائد الجيش روردولف هيكل من واشنطن وما سيحمله من رسائل اميركية ليبني على الشيء مقتضاه في موقف الحزب من الخطة في جلسة نقاش السلاح المقبلة. 
أميركا "تُغري" لبنان.. نحو السلام؟! (المدن)
اسرائيل تضغط.. لمفاوضات ثنائية! (الجمهورية)

عن العائلات المتضررة في الجنوب.. ماذا كشفت السيد؟

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "أكس": "زارت فرق وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 200 عائلة تضرّرت جراء القصف الأخير في جنوب لبنان، واطّلعت ميدانيًا على أوضاعها واحتياجاتها، سواء في منازلها الأصلية أو أماكن نزوحها. واستفادت 53 عائلة حتى الآن من مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة، على أن يستمرّ العمل لمواكبة جميع المتضرّرين والوقوف إلى جانبهم".

