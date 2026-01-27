إسرائيل ستتحرك.. رسائل حاسمة وصلت الى "حزب الله"



كل العناوين شبه مجمدة بانتظار التطورات الايرانية. فحول كل الكلام عن ضربة اميركية قريبة يهدف الى إطاحة أو إضعاف الجناح العسكري للنظام، من حرس] ثوري وباسيج والابقاء على الايرانية في الرئاسة والجيش تحديدا.



وبالانتظار وضع العنوان اللبناني في وقت مستقطع مع بعض الاستثناءات. في السياسة قالت مصادر رسمية إن خطاب الامين العام للحزب قد اطاح بكل محاولات الالتقاء وتخفيف الاحتقان. في الأمن ينشط العمل لعودة اجتماع لجنة الميكانيزم بشقها العسكري الذي يفترض أن يحصل بعد انتهاء العمل على خطة لشمال الليطاني. اما الشق السياسي فهو ورغم مطالبات بعودة التفاوض إلا أنه لا جواب واضحا بعد من وتل ابيب حول شكل المفاوضات المقبلة رسميا على الاقل. إلا أن المعلومات التي تحيط بالميكانيزم تتحدث عن رغبة اسرائلية في مفاوضات ثنائية مع لبنان .



اما فهو لا يزال على موقفه من سلاحه شمال الليطاني، وتقول مصادره للجديد إن رسائل دبلوماسية وصلته من موفدين دوليين تفيد بان اسرائيل ستستهدف الحزب قبل استهدافها او في الوقت نفسه او بعد ايران ، وهذا الامر لا يعطي خيارات كبيرة امام الحزب.



وبناء على هذا الامر ينتظر الحزب عودة روردولف هيكل من واشنطن وما سيحمله من رسائل اميركية ليبني على الشيء مقتضاه في موقف الحزب من الخطة في جلسة نقاش السلاح المقبلة.