محليات

مع تصاعد التوتر.. تحذير عاجل الى لبنان!

2026-01-30 | 13:14
مع تصاعد التوتر.. تحذير عاجل الى لبنان!
مع تصاعد التوتر.. تحذير عاجل الى لبنان!

انتهت جولة المزايدات النيابية الانتخابية بحلقاتها الثلاث وقبل أن يعود المشهد إلى الميدان بدا واضحا أن ملفات عدة تختلف عليها الاطراف الحزبية والسياسية وهي تتخطى ملف السلاح وهنا توقفت مصادر سياسية عند قراءة دعم نواب الثنائي للحكومة وموازنتها رغم التباين في مقاربة ملف السلاح في مقابل اعتراض حزبي الكتائب والقوات على الموازنة والدعم المفتوح في ملف حصرية السلاح

طرف اقليمي من الذين تشاورنا معهم أخيرا، أعرب عن مخاوفه من أن تتخذ إيران اذا ما تعرضت لأي هجوم قرار تفعيل أحد أذرعها في المنطقة  ويضيف المصدر: نسمع كثيرا أنها قد تكون الميليشيات العراقية  مع عدم استبعاد دخول حزب الله  في المواجهة  ويختم  بالقول : رسالتنا إلى كل الأطراف في لبنان هي: البقاء خارج هذا الصراع 
 طرف اقليمي من الذين تشاورنا معهم أخيرا، أعرب عن مخاوفه من أن تتخذ إيران اذا ما تعرضت لأي هجوم قرار تفعيل أحد أذرعها في المنطقة  ويضيف المصدر: نسمع كثيرا أنها قد تكون الميليشيات العراقية  مع عدم استبعاد دخول حزب الله  في المواجهة  ويختم  بالقول : رسالتنا إلى كل الأطراف في لبنان هي: البقاء خارج هذا الصراع 


مع تصاعد التوتر.. تحذير عاجل الى لبنان!

محليات

حزب الله

الجديد

