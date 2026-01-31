نائب من "حزب الله": ليس لدينا ما نتحدث عنه شمال الليطاني

اكد رئيس تكتل النيابي في لقاء سياسي في بلدة يونين في انه بعد تنفيذ لما توجب عليه بجنوب الليطاني ،ليس لدينا شىء نعطيه او نتحدث عنه في شمالي نهر الليطاني ابداً.

اذهبوا لتحصيل انسحاب اسرائيلي كامل ووقف عدوان كامل ،وعودة الاسرى ،وبداية للاعمار ،بعد ذلك هناك شيء سنتفاهم عليه قي الداخل اللبناني في استراتيجية دفاع ودفاع امن وطني وبهد ذلك نتحدث وخلاف ذلك هو خلاف للمصلحة الوطنية ولن نعطي للعدو تحت اي ضغط.او تهويل ما لم يستطع ان يحصل عليه خلال ٦٦ يوما من الصمود العظيم لاهل وهو صمود مشرف مشابه للقتال في ارض المعركة ،فيما تتحدثون عن السيادة وخمس نقاط ما زالت محتلة ان لم يكن اكثر وهناك عشرات الالاف من الخروقات واكثر من ٤٥٠ الف ، وما يقرب من الف جريح وعشرين اسير ما زالوا في السجون ودولتنا اطلقت اسير وسلمته للعدو واعادة الاعمار لم تبدأ وماذا كسب ختى يضغط عليه بالداخل والخارج من اجل تقديم المزيد من التنازلات.