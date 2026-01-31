نائب من "حزب الله": ليس لدينا ما نتحدث عنه شمال الليطاني

اذهبوا لتحصيل انسحاب اسرائيلي كامل ووقف عدوان كامل ،وعودة الاسرى ،وبداية للاعمار ،بعد ذلك هناك شيء سنتفاهم عليه قي الداخل اللبناني في استراتيجية دفاع وطني
ودفاع امن وطني وبهد ذلك نتحدث وخلاف ذلك هو خلاف للمصلحة الوطنية ولن نعطي للعدو تحت اي ضغط.او تهويل ما لم يستطع ان يحصل عليه خلال ٦٦ يوما من الصمود العظيم لاهل المقاومة
وهو صمود مشرف مشابه للقتال في ارض المعركة ،فيما تتحدثون عن السيادة وخمس نقاط ما زالت محتلة ان لم يكن اكثر وهناك عشرات الالاف من الخروقات واكثر من ٤٥٠ الف شهيد
، وما يقرب من الف جريح وعشرين اسير ما زالوا في السجون ودولتنا اطلقت اسير صهيوني
وسلمته للعدو واعادة الاعمار لم تبدأ وماذا كسب لبنان
ختى يضغط عليه بالداخل والخارج من اجل تقديم المزيد من التنازلات.