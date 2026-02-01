طقس الأسبوع المقبل مفاجئ… إليكم تفاصيل المنخفض

يسيطر طقس مستقر ودافئ على والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة أعلى من معدّلاتها الموسمية ورياح ناشطة ويستمر حتى مساء الإثنين حيث تتأثّر المنطقة بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة مع ثلوج تلامس 1400 متر ويستمر تأثيره حتى الأربعاء، وفق دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.

الطقس المتوقّع في :

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدّلاتها مع رطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة وتلامس الـ60 كلم/س.



الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار ودرجات الحرارة أعلى من معدّلاتها الموسمية. تتكاثف الغيوم ابتداء الظهر وترتفع نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة حيث تتساقط أمطار متفرّقة تشتد غزارتها ليلاً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب الـ80كم/س شمال البلاد. وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتدنّى مستوى تساقطها لحدود الـ1600 متر. ويتشكّل الضباب على المرتفعات ما يؤدّي إلى رؤية سيئة.



الثلاثاء: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرّقة وغزيرة خاصة في الفترة الصباحية مع تحذير من تشكّل السيول على الطرقات خاصة في المناطق الشمالية واحتمال تساقط حبات البرد مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل 75 كلم/س شمالاً فيرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية. ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ما يؤدّي إلى رؤية سيئة. تخف حدّة الأمطار تدرجياً ليل الثلاثاء / الأربعاء حيث تنحسر نهار الأربعاء .



الأربعاء: غائم جزئياً و ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 25 إلى 50 كلم/س



الانقشاع: متوسّط.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و65%.



حال البحر: مائج إلى هائج.



حرارة سطح الماء: 19°م.



ساعة : 06:35



ساعة غروب : 17:09