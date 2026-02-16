الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: مسؤولية المقاومة هي مسؤولية الدولة الجيش والشعب

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نتعاون مع الدولة اللبنانية ونقول أنها اختارت الدبلوماسية لوقف هذا العدوان ولا علاقة لأميركا واسرائيل بشؤوننا الداخلية