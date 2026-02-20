سلام يدعو لتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي

كلام سلام جاء خلال مؤتمر "المواطنية وسيادة الدولة: الواقع الراهن وآفاق "، الذي نظمته الجمعية الثقافية للتوعية، برعايته، وبالتعاون مع مشروع وطن الإنسان، في المكتبة الوطنية – الصنائع في ، وبحضور وزير الثقافة وعدد من الشخصيات الفكرية والسياسية.

وأوضح رئيس الحكومة أنّ "أزمة المواطنة في تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي"، مشددًا على أنّ هذا الواقع يُضعف الانتماء الوطني ويقوّض أسس الدولة الحديثة.

وأكد سلام أنّه "من الضروري الالتزام بالمادة 95 من الدستور وتطبيقها بشكل كامل ودقيق"، لافتًا إلى أنّ ممارسات قائمة تتناقض مع الدستور، إذ إن بعض المناصب في الوظائف العامة أصبحت مخصصة لطوائف محددة، وهو ما وصفه بأنّه "مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة ويضرب مبدأ الكفاءة والمساواة".

وفي طرح إصلاحي دستوري، دعا سلام إلى اعتماد نظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، بحيث يُحصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ، فيما يُحرَّر من القيد الطائفي، ليصبح منفتحًا على المشاركة الوطنية، أو كما وصفها بـ"المشاركة المواطنية".

واعتبر أنّ هذا المسار يشكّل خطوة أساسية نحو بناء دولة المواطنة، حيث يكون التمثيل السياسي قائمًا على أساس جامع، لا على الانقسامات الطائفية.

، قال وزير الثقافة غسان إن لبنان يشهد بدايات نجاح في مسار حصر السلاح وبسط سلطة كامل الأراضي ، معتبرًا أنّ هذا التطور يشكّل ركيزة ضرورية لتعزيز السيادة وترسيخ مفهوم المواطنة ودولة القانون.