4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بشرى من الخارجية إلى اللبنانيين المنتشرين

2026-02-26 | 09:47
بشرى من الخارجية إلى اللبنانيين المنتشرين
بشرى من الخارجية إلى اللبنانيين المنتشرين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، انه "اعتباراً من تاريخ 1/3/2026، تبدأ جميع السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج بتطبيق التعميم الذي أصدره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، والرامي إلى التخفيف من الأعباء القنصلية عن كاهل اللبنانيين المقيمين في الخارج.

ويشمل التعميم:


- تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري بنسبة 50%.

- إلغاء كامل الرسوم المرتبطة بمعاملات الأحوال الشخصية، بما فيها وثائق الوفاة وإجراءات نقل الجثمان إلى لبنان، إضافة إلى معاملات تسجيل وتنظيم وثائق الزواج والطلاق والولادة.

- إلغاء الرسوم الخاصة بالمصادقات على الإفادات والشهادات المدرسية.

وتجسّد هذه المبادرة التزام وزارة الخارجية والمغتربين بالوقوف إلى جانب أبنائها في دول الانتشار، وتسهيل معاملاتهم وصون حقوقهم في الخارج، تقديراً لدورهم الوطني ومساهمتهم المستمرة في دعم وطنهم".

بشرى من الخارجية إلى اللبنانيين المنتشرين

محليات

لبنان

وزارة الخارجية

تعميم

