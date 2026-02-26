بشرى من الخارجية إلى اللبنانيين المنتشرين

ويشمل التعميم:
- تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري بنسبة 50%.
- إلغاء كامل الرسوم المرتبطة بمعاملات الأحوال الشخصية، بما فيها وثائق الوفاة وإجراءات نقل الجثمان إلى لبنان، إضافة إلى معاملات تسجيل وتنظيم وثائق الزواج والطلاق والولادة.
- إلغاء الرسوم الخاصة بالمصادقات على الإفادات والشهادات المدرسية.
وتجسّد هذه المبادرة التزام وزارة الخارجية والمغتربين بالوقوف إلى جانب أبنائها في دول الانتشار، وتسهيل معاملاتهم وصون حقوقهم في الخارج، تقديراً لدورهم الوطني ومساهمتهم المستمرة في دعم وطنهم".
نفى المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".