تصعيد إسرائيلي عنيف بقاعًا.. وأفيخاي يزعم

وفي وقت لاحق، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش استهدف ثمانية معسكرات تابعة لوحدة "قوة الرضوان" التابعة لـ "حزب الله" في منطقة بعلبك.
وأضاف أن المعسكرات المستهدفة كانت تضم كميات كبيرة من الوسائل القتالية، من بينها أسلحة وصواريخ، وكانت تُستخدم لإجراء تدريبات في إطار الاستعداد لحالات الطوارئ.
نفى المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".