تصعيد إسرائيلي عنيف بقاعًا.. وأفيخاي يزعم

وفي وقت لاحق، زعم المتحدث الجيش ، أفيخاي أدرعي، أن الجيش استهدف ثمانية معسكرات تابعة لوحدة "قوة الرضوان" التابعة لـ " " في منطقة بعلبك.

وأضاف أن المعسكرات المستهدفة كانت تضم كميات كبيرة من الوسائل القتالية، من بينها أسلحة وصواريخ، وكانت تُستخدم لإجراء تدريبات في إطار الاستعداد لحالات الطوارئ.