الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

رسائل تحذيرية وصلت إلى المقرات الرسمية... "لا تتدخلوا" وإلا!

2026-02-26 | 12:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رسائل تحذيرية وصلت إلى المقرات الرسمية... &quot;لا تتدخلوا&quot; وإلا!
رسائل تحذيرية وصلت إلى المقرات الرسمية... "لا تتدخلوا" وإلا!

الحرب الاميركية على ايران وتداعياتها على لبنان، والانتخابات النيابية عنوانا هذا المشهد.

مع تحرك حاملة الطائرات الاميركية فورد من جزيرة كريت اليونانية الى البحر المتوسط قبالة اسرائيل، بدأ العد العكسي لنجاح او فشل المفاوضات في جنيف وسط معلومات عن ان اي حرب اميركية لن تكون مجرد ضربات موضعية هذه المرة بل هي اربعة عناوين اميركية على الطاولة،  النووي الايراني والبالستي ونفوذ ايران في المنطقة بالاضافة الى تغيير شكل النظام في ايران. 
وبانتظار الساعات المقبلة، تحدثت مصادر دبلوماسية للجديد قائلة إن رسائل تحذيرية وصلت الى لبنان وتحديدا الى المقرات الرسمية في الساعات الاخيرة عبر السفارات المعنية بالملف اللبناني، وخلاصة الرسائل أن اي تدخل من لبنان سيؤدي الى حرب قاسية جديدة.
 ترفض مصادر الحزب التعليق على خبر وكالة الصحافة الفرنسية بأن الخامنئي والنظام الايراني هما خط احمر في اشارة الى ان المس بهما يستدعي تدخلا حتميا للحزب. وتكتفي المصادر بالتمسك بالموقف الاخير للشيخ نعيم قاسم حول الحرب على ايران.
تزامنا تحدثت مصادر عسكرية قائلة إن رسائل الحرب الاسرائيلية بدأت بالوصول في الغارات الاخيرة وسط معلومات عن تصعيد ستشهده منطقة البقاع اولا. 
اما رسائل اسرائيل الأكثر وضوحا فكانت في غياب الجانب الاسرائيلي العسكري عن اجتماع الميكانيزم  في اشارة الى اسقاط تل ابيب سبل التفاوض مع لبنان، اولا في اسقاط التفاوض السياسي ثم العسكري.
اما في الانتخابات النيابية فمع توقيع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على عقد استثنائي لمجلس النواب، بدأ العد العكسي للبت بمصير الانتخابات النيابية. وتحدثت معلومات الجديد عن ان اقرار التمديد في مجلس النواب سيرتكز على اسباب قانونية تتعلق بازمة قانون الانتخاب في الدائرة 16 تحديدا، واسباب واقعية تتعلق بالتصعيد الاسرائيلي. وبانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة، فإن الكواليس النيابية تزدحم بحسابات التصويت لصالح التمديد عامين للمجلس الحالي، على الرغم من معارضة رئيس الجمهورية لذلك، والموقف المؤكد اجراء الانتخابات الذي يعبر عنه رئيس المجلس ايضا.
مقالات ذات صلة
رسائل تحذيرية وصلت إلى المقرات الرسمية... "لا تتدخلوا" وإلا!

محليات

حزب الله

الجنوب

الجديد

اسرائيل

سلاح الحزب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بري لـ"الجمهورية": أجدّد القول أن الانتخابات في موعدها في 10 ايار ولا شيء سيمنع إجراءها
رسالة مُقلقة من جنبلاط.. إحذروا منتصف آذار!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الخارجية الأمريكية: نكرر دعوتنا لمواطنينا الموجودين حاليا في إيران إلى المغادرة فورا
16:20
حارة النويلاتي تغلي بالمواجهات على السلطة والمال .. تتابعون مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
16:04
سرّ جديد يخرج إلى العلن ويقلب موازين المواجهة .. تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:49
معلومات الجديد: زيارة مرتقبة للأمير يزيد بن فرحان الى لبنان
14:33
وزير الخارجية العماني: أتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم الحاسم خلال الأيام المقبلة والسلام بات في متناول أيدينا
14:09
وزير الخارجية العماني: أطلعت نائب الرئيس الأميركي على تفاصيل المفاوضات والتقدم المحرز حتى الآن
14:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026