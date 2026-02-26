الثلوج تغطي طرقات اهدن (فيديو)

الصحافي إبراهيم ريحان لـ"الجديد": الجانب الإسرائيلي غير متمسك بالميكانيزم وهو يريد التفاوض بشكل مباشر مع لبنان وغيابه عن اجتماع أمس هو للضغط على لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة