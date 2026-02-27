بري يحتفظ بكلمة سر خفية… وترشيحه ليس مناورة (الانباء الكويتية)

قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء» إن رئيس المجلس النيابي يحتفظ بكلمة سر خفية بشأن إجراء الانتخابات النيابية.



وأضاف «تقديم طلبه كأول ترشيح لهذه الانتخابات لم يكن مناورة، بعدما تقدم أعضاء كتلته بترشيحاتهم في معظم الدوائر .