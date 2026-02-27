الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بري يحتفظ بكلمة سر خفية… وترشيحه ليس مناورة (الانباء الكويتية)

2026-02-27 | 01:30
بري يحتفظ بكلمة سر خفية… وترشيحه ليس مناورة (الانباء الكويتية)
بري يحتفظ بكلمة سر خفية… وترشيحه ليس مناورة (الانباء الكويتية)

بري يحتفظ بكلمة سر خفية… وترشيحه ليس مناورة (الانباء الكويتية)

قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء» إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحتفظ بكلمة سر خفية بشأن إجراء الانتخابات النيابية.

وأضاف «تقديم طلبه كأول ترشيح لهذه الانتخابات لم يكن مناورة، بعدما تقدم أعضاء كتلته بترشيحاتهم في معظم الدوائر الانتخابية.
بري يحتفظ بكلمة سر خفية… وترشيحه ليس مناورة (الانباء الكويتية)

محليات

نبيه بري

الانتخابات النيابية

