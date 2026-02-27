"تكثيف جولات المراقبة".. بين الرئيس سلام ووزير الاقتصاد

عقد اجتماعا مع والتجارة عامر بساط، ركز على أهمية تكثيف جولات مراقبي مديرية حماية المستهلك، منعا للتذرع بقرارات الحكومة لزيادة الأسعار.

وشدد الرئيس سلام على "ضرورة إحالة المخالفين على المختص لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".



كما عقد الرئيس سلام اجتماعا مع رئيس قباني ورئيس مجلس الجنوب ، بهدف التنسيق بين المجلسين ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة إلى الجنوب ضمن برنامج LEAP.