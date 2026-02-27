"معمل متنقل بداخل فان لتصنيع الكبتاغون".. بقبضة الجيش!

ضمن إطار الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق ، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دورية من من ضبط معمل متنقّل داخل فان معد لتصنيع الكبتاغون في منطقة حرف السماقة – جرود ، كما ضبطت كمية كبيرة من المواد الأولية والآلات المستعملة لتصنيع المخدرات.

كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة المواطن (ط.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: محاولة القتل، الاعتداء على أحد المواطنين، تحصيل أموال بقوة السلاح على خلفية نشاطه بأعمال المراباة، الاتجار بالأسلحة الحربية، فرض خوات، افتعال إشكالات، إطلاق النار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.