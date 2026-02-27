نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال الإفطار السنوي: نشدد على مشروع الدولة في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل ونحن مع الدولة القوية التي تحمي حدودها