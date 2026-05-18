شرطان لتخفيف التصعيد تدريجياً.. وبري مجدداً: "اتركوا الباقي عليَ"! (النهار)

وأشارت إلى أنّ "الاتصالات تكثّفت بين لبنان
وأميركا وتالياً إسرائيل
، وبين لبنان الرسمي و"حزب الله
" عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري
. وأبلغ رئيس الجمهوريّة جوزف عون رئيس مجلس النواب نبيه برّي
أن فكرة وقف النار جدية، وكرّر برّي تاكيده أن "إحصلوا على وقف اطلاق نار تام والباقي عليّ". وبحسب هذه المعلومات فإن الهدنة المعلنة لن تتحقق عملياً بشكل فوري بل يرجّح تخفيف وتيرة التصعيد تدريجاً، وهذا يشترط معطيين غير واضحين بعد:
الأول: التزام
إسرائيل بوقف النار، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت ستشترط "الاحتفاظ بحقها" في استهداف أي تهديد ترصده، أم أن الضغط الأميركي سينجح في لجمها كلياً.
الشرط الثاني: أن يعطي "حزب الله
" فرصة لتخفيف الضربات الإسرائيلية
وصولاً الى وقفها إذا ما حصل ذلك.