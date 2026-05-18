شرطان لتخفيف التصعيد تدريجياً.. وبري مجدداً: "اتركوا الباقي عليَ"! (النهار)

تحدثت معلومات ديبلوماسية لصحيفة النهار، عن أنّ " تبلّغ عبر سفارته في واشنطن طرحاً يرتبط بمساعٍ لتحقيق وقف تام وشامل لإطلاق النار خلال 24 إلى 48 ساعة من منتصف ليل السبت – الأحد بين "حزب الله" وإسرائيل.



وأشارت إلى أنّ "الاتصالات تكثّفت بين وأميركا وتالياً ، وبين لبنان الرسمي و" " عبر . وأبلغ رئيس الجمهوريّة جوزف عون رئيس أن فكرة وقف النار جدية، وكرّر برّي تاكيده أن "إحصلوا على وقف اطلاق نار تام والباقي عليّ". وبحسب هذه المعلومات فإن الهدنة المعلنة لن تتحقق عملياً بشكل فوري بل يرجّح تخفيف وتيرة التصعيد تدريجاً، وهذا يشترط معطيين غير واضحين بعد:



الأول: إسرائيل بوقف النار، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت ستشترط "الاحتفاظ بحقها" في استهداف أي تهديد ترصده، أم أن الضغط الأميركي سينجح في لجمها كلياً.



الشرط الثاني: أن يعطي "حزب " فرصة لتخفيف الضربات وصولاً الى وقفها إذا ما حصل ذلك.