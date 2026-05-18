الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

غرفة عمليات مشتركة بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.. برعاية أميركية؟! (المدن)

2026-05-18 | 01:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
غرفة عمليات مشتركة بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.. برعاية أميركية؟! (المدن)
غرفة عمليات مشتركة بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.. برعاية أميركية؟! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "الأخطر هو ما تحيكه إسرائيل للبنان من خلال المفاوضات العسكرية والأمنية، التي ستجري في وزارة الحرب الأميركية. ما تريده واشنطن وتل أبيب لهذه المفاوضات، هو أن تخرج بنتيجة قوامها التنسيق العسكري والأمني المباشر مع لبنان حول العمل على تفكيك حزب الله، وما تريده إسرائيل هو تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة تضم الجيش اللبناني والإسرائيلي بإشراف وإدارة أميركية للعمل على سحب سلاح حزب الله من الجنوب. وحسب المعلومات، فإن الاسرائيليين يريدون وضع جدول زمني محدد، لسحب السلاح، وسيعملون على جدولة المناطق والمساحات الجغرافية، كما أنهم يريدون من الجيش الدخول إلى أحياء سكنية ومنازل يعتبر الإسرائيليون أنها تحتوي على أسلحة".

وأضافت الصحيفة، "مثل هذه الوقائع، يسعى لبنان إلى تجنبها، لأنه يعرف حجم مخاطرها، حتى الفكرة الأميركية الإسرائيلية بتشكيل وحدات عسكرية نخبوية أو وحدات قتالية في الجيش تكون مهامها العمل على تفكيك بنية الحزب، مرفوضة لبنانياً لأنها ستنطوي على مخاطر كبيرة تهدد وحدة البلاد ووحدة المؤسسة العسكرية. في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى وضع خطة عسكرية مع الأميركيين وإلزام الجيش اللبناني بها للتحرك باتجاه مواقع الحزب وسلاحه، فإن لبنان يمتلك خطته السابقة والتي يتم العمل على إدخال تعديلات عليها تتماشى مع ما تفرضه المرحلة الحالية وتطوراتها. ولكن في الوقت نفسه تراعي الوضع الداخلي وتشعباته وتعقيداته، وتمنع وصول الأمور إلى لحظة انفجار سياسي وأمني وعسكري في الداخل". 

وتابعت: "يتحضر لبنان للاجتماع العسكري يوم 29 أيار في وزارة الحرب الأميركية. اجتماعات عديدة تعقد على مستوى قيادة الجيش مع رئيس الجمهورية أولاً للبحث في تشكيل الوفد، وثانياً لدراسة كل الاحتمالات والخيارات. بينما حزب الله في المقابل يترقب ويتحسب لما يمكن أن ينتج عن مثل هذا الاجتماع، وإذا ما كانت الضغوط الأميركية ستستمر لأجل دفع الجيش لمواجهة الحزب والعمل على تفكيك سلاحه. وهذا سيعني الدخول في صدام حتمي. أما لبنان فسيسعى إلى صيغة تجنبه الصدام وتحقق له بعض التقدم على مسار سحب السلاح، لكن ذلك لا يمكن أن ينفصل عن مسار المحادثات الإقليمية والدولية، وخصوصاً الإيرانية- الأميركية. وما دون توفر أجواء إقليمية دولية وداخلية تضمن تفاهماً على المسار، فإن لبنان سيكون مهدداً بشكل فعلي وجدي، إما باستمرار الحرب الإسرائيلية واتساعها وإما بالصراع الداخلي". 
 
 
مقالات ذات صلة
غرفة عمليات مشتركة بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.. برعاية أميركية؟! (المدن)

محليات

صحيفة المدن

المدن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"تشليح" في الحازمية! (فيديو)
"بدلاً من التصريحات اليومية الفارغة".. ماذا قال جنبلاط عن وزارة الشؤون؟

اقرأ ايضا في محليات

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!
06:54

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!


أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.

06:54

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!


أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"
06:46

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"

وجهت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، جاء فيها:

تتوجه كتلتنا النيابية باسم رئيسها وأعضائها إلى حكومتكم بهذه المذكرة حول العدوان الاسرائيلي على بلدنا لبنان.

06:46

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"

وجهت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، جاء فيها:

تتوجه كتلتنا النيابية باسم رئيسها وأعضائها إلى حكومتكم بهذه المذكرة حول العدوان الاسرائيلي على بلدنا لبنان.

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان
06:26

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان

أكّد سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لرئيس الجمهورية جوزاف عون استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية واجراءات التهدئة، مجدداً التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك.

06:26

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان

أكّد سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لرئيس الجمهورية جوزاف عون استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية واجراءات التهدئة، مجدداً التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك.

يحدث الآن

اخترنا لك
إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!
06:54
إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"
06:46
سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان
06:26
عن نصرالله وخامنئي.. هذا ما قالته أورتاغوس!
05:36
الحزب يشارك بمفاوضات باكستان.. وإيران تعده بالمليارات (المدن)
03:18
محافظ بعلبك الهرمل يتفقد طريق نحلة الحدودي ويشيد بدور المجتمع المدني
03:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026