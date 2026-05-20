معلومات الجديد: بالتوازي مع استمرار التواصل بين الرئاستين يقود النائب إبراهيم كنعان مسعى تواصليًا بين بعبدا وحزب الله عبر النائب حسن فضل الله



أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.