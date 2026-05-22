لبنان ينتظر جواب اسرائيل.. والهدنة: بيروت والضاحية فقط؟ (الشرق الأوسط)

وقالت المصادر إن بيروت
"لا تزال تنتظر إجابة تنقلها الولايات المتحدة
من إسرائيل
".
وبحسب الصحيفة، عقد لبنان
، الأسبوع الماضي، أول جلسة تفاوض مباشر مع إسرائيل في واشنطن
، فيما جرى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لستة أسابيع إضافية، غير أن التمديد يبدو محصوراً ببيروت وضاحيتها الجنوبية، من دون أن يشمل الجنوب؛ حيث يتواصل تبادل القصف بين حزب الله
والجيش الإسرائيلي
، ومن المقرر أن يشارك وفد عسكري لبناني، في 29 أيار المقبل، في مباحثات أمنية
مع ممثلين للجيش الإسرائيلي بمقر وزارة الدفاع
الأميركية.
وقالت المصادر الوزارية اللبنانية
إن "لبنان حسم عدد أعضاء الوفد العسكري، وهو عبارة عن 4 ضباط، لكن لم تصدر البرقية من قيادة الجيش
بأسمائهم حتى هذا الوقت".