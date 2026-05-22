لبنان ينتظر جواب اسرائيل.. والهدنة: بيروت والضاحية فقط؟ (الشرق الأوسط)

قالت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة ، إن " ينتظر جواباً إسرائيلياً عبر على طلب من ، الضغط على للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تل أبيب لم تُقدم إجابة بعد، كما لم تلتزم بالاتفاق".





وقالت المصادر إن "لا تزال تنتظر إجابة تنقلها من ".



وبحسب الصحيفة، عقد ، الأسبوع الماضي، أول جلسة تفاوض مباشر مع إسرائيل في ، فيما جرى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لستة أسابيع إضافية، غير أن التمديد يبدو محصوراً ببيروت وضاحيتها الجنوبية، من دون أن يشمل الجنوب؛ حيث يتواصل تبادل القصف بين والجيش ، ومن المقرر أن يشارك وفد عسكري لبناني، في 29 أيار المقبل، في مباحثات مع ممثلين للجيش الإسرائيلي بمقر الأميركية.



وقالت المصادر الوزارية إن "لبنان حسم عدد أعضاء الوفد العسكري، وهو عبارة عن 4 ضباط، لكن لم تصدر البرقية من بأسمائهم حتى هذا الوقت".