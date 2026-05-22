البستاني يرد على شركة "إنكريبت" ويدعوها للخضوع الى احكام القضاء

طالعتنا شركة "إنكريبت" اليوم
ببيان ذكرت فيه أن النائب فريد البستاني
له مصالح شخصية في مصلحة تسجيل السيارات بحكم أن شركته تستورد السيارات ، لذلك وجب توضيح التالي .
- لا مصلحة شخصية للنائب فريد البستاني في مصلحة تسجيل السيارات الّا فيما يفرضه القانون من تسجيل للسيارات بطريقة شفافة وقانونية .
- لا مصلحة شخصية للنائب فريد البستاني مع أي شركة منافسة لشركة 'إننكريبت' في المناقصة المذكورة .
- الهمّ الرئيسي
للنائب فريد البستاني هو إجراء هذه المناقصة بشفافية وإحترافيّة بين شركات مؤهّلة لا تشوبها أي شبهة فساد او سوء ادارة او إستغلال نفوذ في الماضي والحاضر والمستقبل .
- إنّ مواقف النائب فريد البستاني في مكافحة
الفساد واضحة للجميع، وقد أثمرت عن ملاحقات وتوقيفات لوزراء سابقين ولمدراء عامين وسماسرة ، وخطواته ومواقفه الحالية تصبّ في هذا الإتجاه.
- أخيراً يدعو النائب فربد البستاني شركة 'إنكريبت' لوقف ذرّ الرماد في العيون
محتفظاً بحقّه القانوني بمقاضاتها
ودعا البستاني الشركة المذكورة أن "تخضع من خلال الإخبار المقدم من البرلمان
اللبناني لأحكام القضاء
اللبناني الذي لنا كامل الثقة فيه".