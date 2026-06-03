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انفراجة بالمفاوضات ام مكانك راوح.. وماذا عن وقف النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
2026-06-03 | 12:35
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انفراجة بالمفاوضات ام مكانك راوح.. وماذا عن وقف النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
انفراجة بالمفاوضات ام مكانك راوح.. وماذا عن وقف النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
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