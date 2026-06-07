بـ 3 صواريخ.. اسرائيل تستهدف شقتين في الضاحية الجنوبية!

زعم الجيش الاسرائيلي مهاجمته بنية تحتية تابعة لحزب في الضاحية الجنوبية.





وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الدفاع ، في بيان ، أنه "وجهنا باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك رداً على إطلاق صواريخ على ".



ولاحقاً، أعلنت القناة 12 الاسرئيلية، أن "3 صواريخ استهدفت شقتين في الضاحية الجنوبية".