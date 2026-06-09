مساران لوقف النار.. لكن: " لا نقول فول ليصير بالمكيول"! (الديار)

• الاول: «العين» لا تزال على مسار اسلام اباد، كما يقول الرئيس بري، الذي يتشاور على نحو شبه مع المسؤولين الايرانيين. واللافت ان لم ينف خلال النقاشات، وجود ترابط بين الملفين الايراني واللبناني، ولم يبد ممانعة من الاستفادة من اي اجواء ايجابية، قد تخدم وقف النار على الجبهة ، لكنه بقي مصرا على ضرورة التركيز على المفاوضات الثنائية في واشنطن.• الثاني: فثمة تعويل على نجاح الاتصالات المستمرة على مدار الساعة بين الرئيس بري وعدة قنوات ديبلوماسية عربية- اوروبية، حيث يتم التركيز على الاستفادة من المتغير في موقف الرئيس ، الذي بات يشعر بان الحرب في يمكن ان تنسف حظوظ نجاح المفاوضات مع ، والعمل جار على الوصول الى وقف شامل لاطلاق النار خلال الايام القليلة المقبلة، ووفق الاوساط الوزارية، لاول مرة تنحو الاجواء نحو الايجابية، لكن يجب ان لا «نقول فول ليصير بالمكيول».