مساران لوقف النار.. لكن: " لا نقول فول ليصير بالمكيول"! (الديار)

• الاول: «العين» لا تزال على مسار اسلام اباد، كما يقول الرئيس بري، الذي يتشاور على نحو شبه يومي
مع المسؤولين الايرانيين. واللافت ان السفير الاميركي
لم ينف خلال النقاشات، وجود ترابط بين الملفين الايراني واللبناني، ولم يبد ممانعة من الاستفادة من اي اجواء ايجابية، قد تخدم وقف النار على الجبهة اللبنانية
، لكنه بقي مصرا على ضرورة التركيز على المفاوضات الثنائية في واشنطن.
• الثاني: فثمة تعويل على نجاح الاتصالات المستمرة على مدار الساعة بين الرئيس بري وعدة قنوات ديبلوماسية عربية- اوروبية، حيث يتم التركيز على الاستفادة من المتغير في موقف الرئيس دونالد ترامب
، الذي بات يشعر بان الحرب في لبنان
يمكن ان تنسف حظوظ نجاح المفاوضات مع ايران
، والعمل جار على الوصول الى وقف شامل لاطلاق النار خلال الايام القليلة المقبلة، ووفق الاوساط الوزارية، لاول مرة تنحو الاجواء نحو الايجابية، لكن يجب ان لا «نقول فول ليصير بالمكيول».