الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
15:11
شكران مرتجى تتمالك دموعها بعد المطالبة بسحب جنسيتها وتؤكد: جنسيتي لم تُمنح لي
14:37
سر الـ10 سنوات يبكي شكران مرتجى ! سحب جنسيتها، زواجها، تمزيق أوراق واقتحام مفاجئ لشبيهتها على الهواء
06:08
"إفادات، إفادات".. في استقبال وزيرة التربية! (فيديو)
04:50
إنسحاب الجيش اللبناني من كفرتبنيت (فيديو)
01:56
دموع لا تتوقف أمام كريستيانو رونالدو.. وعناق حار! (فيديو)
محليات
إنطلاق مباراة قطر وسويسرا.. شاهد البث المباشر للمونديال عبر تطبيق TOD
2026-06-13 | 14:38
A-
A+
إنطلاق مباراة قطر وسويسرا.. شاهد البث المباشر للمونديال عبر تطبيق TOD
إضغط على الرابط:
https://onplus.tv/world-cup
مقالات ذات صلة
إنطلاق مباراة كندا والبوسنة.. شاهد البث المباشر عبر تطبيق TOD إضغط على الرابط: https://onplus.tv/world-cup
قطر vs سويسرا ⚽ تابعوا المباراة الساعة 10 مساء بعد قليل عبر الاشتراك بتطبيق TOD
تابع المونديال عبر تطبيق TOD.. مزايا وفرص للربح (فيديو)
إنطلاق مباراة قطر وسويسرا.. شاهد البث المباشر للمونديال عبر تطبيق TOD
محليات
قطر
المونديال
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز مثلث كفرحونة ووقوع اصابات
"إما دولة تحتكر السلاح أو منطق الميليشيات".. موقف جديد للرئيس عون
اقرأ ايضا في محليات
16:58
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواتنا في جنوب لبنان
16:58
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواتنا في جنوب لبنان
16:45
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المطلة في الجليل الأعلى
16:45
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المطلة في الجليل الأعلى
16:44
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: سندرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت
16:44
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: سندرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت
يحدث الآن
عربي و دولي
16:58
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواتنا في جنوب لبنان
عربي و دولي
16:45
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المطلة في الجليل الأعلى
عربي و دولي
16:44
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: سندرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت
اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواتنا في جنوب لبنان
16:58
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المطلة في الجليل الأعلى
16:45
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: سندرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت
16:44
السامبا تواجه أسود الاطلس ⚽ تابعوا عند الساعة 1 صباحاً مباراة البرازيل ضد المغرب ضمن بطولة كأس العالم 2026 عبر الاشتراك بتطبيق tod
16:13
بالفيديو - جماهير السامبا تغزو طرابلس
16:00
حزب الله: استهداف آليات للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور بصلية صاروخيّة
15:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:06
الرئيس السوري: ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في الوقت الراهن ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخلي
2026-06-10
الرئيس سلام: نشكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية
2026-05-28
"السلطة تُعرقل إدراج لبنان في اتفاق أميركا وايران".. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
2026-06-11
الرئيس عون يستقبل الأمير يزيد بن فرحان.. وهذا ما بحثه معه
12:14
الوكالة الوطنية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسف عدداً من المنازل في بلدة مجدل زون قضاء صور
2026-06-10
هل سيخوض نتنياهو الانتخابات القادمة؟
بالفيديو
بالفيديو
13:47
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026
2026-06-12
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2026
2026-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2026
2026-06-11
المونديال يجتاح نشرة الأخبار.. تابعوا البث المباشر
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026
2026-06-09
محمد علوش مهاجما الرئيس عون: هل المطلوب التمهيد لدخول اسرائيل!؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:07
بمواكبة سلاح الجو الباكستاني.. "إبن خالة" نصرالله شارك في مفاوضات إسلام أباد!
محليات
03:07
بمواكبة سلاح الجو الباكستاني.. "إبن خالة" نصرالله شارك في مفاوضات إسلام أباد!
محليات
03:23
ما تطلبه واشنطن VS ما يطلبه "حزب الله"! (أساس ميديا)
محليات
03:23
ما تطلبه واشنطن VS ما يطلبه "حزب الله"! (أساس ميديا)
عربي و دولي
03:59
السفارة الايرانية في بيروت تردّ على رجي!
عربي و دولي
03:59
السفارة الايرانية في بيروت تردّ على رجي!
عربي و دولي
02:50
اتفاق أميركا - ايران.. ضربة كبيرة لـ نتنياهو! (أكسيوس)
عربي و دولي
02:50
اتفاق أميركا - ايران.. ضربة كبيرة لـ نتنياهو! (أكسيوس)
محليات
01:11
الرواية الكاملة لإعلان النوايا: لماذا رفض "حزب الله" وقف النار؟ (المدن)
محليات
01:11
الرواية الكاملة لإعلان النوايا: لماذا رفض "حزب الله" وقف النار؟ (المدن)
محليات
01:03
ماذا بعد وقف النار؟ (الشرق الأوسط)
محليات
01:03
ماذا بعد وقف النار؟ (الشرق الأوسط)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026