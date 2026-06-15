مصطفى حمدان: اقرأوا جيداً دستور الطائف.. وإياكم ومقام الرئاسة الثالثة

في ظل الثرثرة عن تغيير الحكومة، غرد العميد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين على :



لا الشيطان الأكبر ولا الشيطان الأصغر يستطيع أن يسقط الحكومة، أو بالتهذيب أن يغيرها ..

اقرأوا جيداً دستور ، قراءة دقيقة متعمقة، إلا إذا قررتم الإنقلاب على ، في ظل اتفاقات .

إياكم ومقام الرئاسة الثالثة.

احذروا اللعب بالنار في زمن الفوضى.