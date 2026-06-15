عن الامتحانات الرسمية ووقف النار.. بيان للرئيس سلام

وأوضح سلام أنه "تابع الملف خلال الأيام الماضية مع وزيرة التربية ريما كرامي
"، مؤكداً أن "حماية مستوى التعليم وصون حق الطلاب في نيل الشهادة الرسمية يجب أن يترافقا مع ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين".
وأشار إلى أن "تأجيل الموعد المحدد للدورة الأولى من امتحانات البكالوريا، والذي كان مقرراً في الأول من الشهر المقبل، بات أمراً ملحّاً لإتاحة المجال أمام الطلاب للتحضير لها بالشكل المناسب في حال تقرر الإبقاء عليها".
وأضاف: "خيار منح الطلاب إفادات من مدارسهم يبقى مطروحاً في حال تعذر إجراء الامتحانات".