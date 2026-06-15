عن الامتحانات الرسمية ووقف النار.. بيان للرئيس سلام

رأى "ضرورة التريث في اتخاذ قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بانتظار اتضاح ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُطبّق فعلاً".