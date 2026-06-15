وزارة الصحة: 3798 شهيدا و 11781 جريحا منذ بدء العدوان في 2 آذار حتى اليوم

مصادر سياسية للجديد: الدعوة التي وجّهها حزب الله إلى السلطة اللبنانية للتراجع عن التفاوض المباشر مع إسرائيل تحمل أهميةً خاصة في هذه المرحلة مصادر سياسية للجديد: الدعوة التي وجّهها حزب الله إلى السلطة اللبنانية للتراجع عن التفاوض المباشر مع إسرائيل تحمل أهميةً خاصة في هذه المرحلة

مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل ترفض الاتفاق وستُظهر الساعات المقبلة ما إذا كان ذلك سيُترجم بانخفاض مستوى التصعيد أم لا مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل ترفض الاتفاق وستُظهر الساعات المقبلة ما إذا كان ذلك سيُترجم بانخفاض مستوى التصعيد أم لا

مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل متمسكة ببقائها في الجنوب وبما تعتبره "حق الدفاع عن النفس" وهو توصيف يُبقي الباب مفتوحاً أمام أي تصعيد عسكري في أي وقت مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل متمسكة ببقائها في الجنوب وبما تعتبره "حق الدفاع عن النفس" وهو توصيف يُبقي الباب مفتوحاً أمام أي تصعيد عسكري في أي وقت

القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه