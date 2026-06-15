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القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: نائب الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان
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محليات

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي

2026-06-15 | 11:15
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي

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