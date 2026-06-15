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مصادر سياسية للجديد: اللافت في دعوة حزب الله إلى الدولة اللبنانية أنها جاءت بعد الموقف الإيراني الداعي إلى استكمال وقف إطلاق النار عبر المفاوضات اللبنانية لتحقيق الانسحاب والمطالب الأخرى
مصادر سياسية للجديد: اللافت في دعوة حزب الله إلى الدولة اللبنانية أنها جاءت بعد الموقف الإيراني الداعي إلى استكمال وقف إطلاق النار عبر المفاوضات اللبنانية لتحقيق الانسحاب والمطالب الأخرى
مصادر سياسية للجديد: الدعوة التي وجّهها حزب الله إلى السلطة اللبنانية للتراجع عن التفاوض المباشر مع إسرائيل تحمل أهميةً خاصة في هذه المرحلة
مصادر سياسية للجديد: الدعوة التي وجّهها حزب الله إلى السلطة اللبنانية للتراجع عن التفاوض المباشر مع إسرائيل تحمل أهميةً خاصة في هذه المرحلة
مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل ترفض الاتفاق وستُظهر الساعات المقبلة ما إذا كان ذلك سيُترجم بانخفاض مستوى التصعيد أم لا
مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل ترفض الاتفاق وستُظهر الساعات المقبلة ما إذا كان ذلك سيُترجم بانخفاض مستوى التصعيد أم لا
مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل متمسكة ببقائها في الجنوب وبما تعتبره "حق الدفاع عن النفس" وهو توصيف يُبقي الباب مفتوحاً أمام أي تصعيد عسكري في أي وقت
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القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة الكابينت المصغر: يمكن شد الحبل مع الأمريكيين لكن لا يجوز تمزيقه
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: نائب الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: نائب الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي
2026-06-15 | 11:15
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي
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