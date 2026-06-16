لبنان "3 مرات" في مذكرة التفاهم.. ولهذا السبب أخّرت ايران التوقيع! (الديار)

ووفق مصادر دبلوماسية للصحيفة، اكدت ان الساحة اللبنانية
تعد ميدان الاختبار الاول للنوايا بين الاميركيين والايرانيين، لان التحدي
الاكثر خطورة على الاتفاق يبقى «اسرائيل» التي وصفته بأنه "كارثي ومروع" وسط اتهامات للرئيس الاميركي
بارتكاب فعل خيانة بحق امن الاسرائيليين، وفي ظل انعدام الثقة، تعمد الايرانيون تاخير موعد التوقيع الرسمي الى يوم الجمعة المقبل لضمان التزام واشنطن
بالضغط على الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ وقف جدي وشامل لاطلاق النار، كمقدمة لتنفيذ انسحاب تدريجي من الاراضي اللبنانية المحتلة، وهو تعهد يقول الايرانيون انهم نجحوا بالحصول عليه من الرئيس ترامب
في ليلة التفاوض الصعبة بعد استهداف الضاحية الجنوبية، وامتناع ايران
عن الرد.