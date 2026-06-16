لبنان "3 مرات" في مذكرة التفاهم.. ولهذا السبب أخّرت ايران التوقيع! (الديار)

أفادت صحيفة ، بأن " قد ذكر ثلاث مرات في مذكرة التفاهم الأميركية - الايرانية تحت عنوان الوقف الشامل للنار".

ووفق مصادر دبلوماسية للصحيفة، اكدت ان الساحة تعد ميدان الاختبار الاول للنوايا بين الاميركيين والايرانيين، لان الاكثر خطورة على الاتفاق يبقى «اسرائيل» التي وصفته بأنه "كارثي ومروع" وسط اتهامات للرئيس بارتكاب فعل خيانة بحق امن الاسرائيليين، وفي ظل انعدام الثقة، تعمد الايرانيون تاخير موعد التوقيع الرسمي الى يوم الجمعة المقبل لضمان بالضغط على الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ وقف جدي وشامل لاطلاق النار، كمقدمة لتنفيذ انسحاب تدريجي من الاراضي اللبنانية المحتلة، وهو تعهد يقول الايرانيون انهم نجحوا بالحصول عليه من الرئيس في ليلة التفاوض الصعبة بعد استهداف الضاحية الجنوبية، وامتناع عن الرد.