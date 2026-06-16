خطة تحفظ أمن شمال اسرائيل VS إنسحاب عسكري واسع! (الأخبار)

ووفق الصحيفة، بلغ الأمر حدّ أن "جهات لبنانية تلقّت من اقتراحاً يقضي بأن يُعدّ لائحة بخطوات وعسكرية يتخذها لتأمين الأمن لشمال ، بما يساعد على تنفيذ انسحاب عسكري واسع في المرحلة الأولى. ويأتي ذلك وسط حديث عن عودة إسرائيل إلى الخط الحدودي الذي كانت تتمركز عنده قبل الثاني من آذار، فيما تعمل قواتها حالياً على تثبيت مواقعها في أكثر من تسع نقاط تمتد على طول الحدود، من الخيام شرقاً إلى الناقورة غرباً".وبحسب الصحيفة، الأمور "قد لا تسير في هذا الاتجاه، إذ إن لبنان لا يملك القدرة على فرض إجراءات أمنية ما لم يحصل أولاً على ضمانات تتعلق بالانسحاب الكامل، وإطلاق سراح الأسرى، وتأمين العودة الآمنة للنازحين، إلى جانب وقف جميع أشكال الاعتداءات ".وفي سياق المشاورات الجارية، سمع الجانب الأميركي من مصادر مطلعة أن " ليس في وارد مناقشة ملف سلاحه قبل إنجاز التحرير الكامل وضمان عدم وجود أي تهديد إسرائيلي لسكان الجنوب. وهو ما عكسه البيان الذي أصدره الحزب أمس".