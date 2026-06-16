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محليات

خطة تحفظ أمن شمال اسرائيل VS إنسحاب عسكري واسع! (الأخبار)

2026-06-16 | 00:56
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خطة تحفظ أمن شمال اسرائيل VS إنسحاب عسكري واسع! (الأخبار)
خطة تحفظ أمن شمال اسرائيل VS إنسحاب عسكري واسع! (الأخبار)

شرحت مصادر أميركية، كانت على تواصل أمس مع جهات لبنانية بارزة، خلفيات موقف ترامب، بحسب صحيفة الأخبار، مشيرة إلى ان "اتصال نائب الرئيس جي دي فانس بنتنياهو الذي كان عاصفاً، بعدما أصرّ فانس على أن يضع نتنياهو خطة لانسحاب سريع من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأن يكون جاهزاً لإنجاز ترتيبات أمنية خلال جلسة المفاوضات المقبلة مع لبنان المقررة في 22 حزيران".

ووفق الصحيفة، بلغ الأمر حدّ أن "جهات لبنانية تلقّت من الأميركيين اقتراحاً يقضي بأن يُعدّ لبنان لائحة بخطوات أمنية وعسكرية يتخذها لتأمين الأمن لشمال إسرائيل، بما يساعد على تنفيذ انسحاب عسكري واسع في المرحلة الأولى. ويأتي ذلك وسط حديث عن عودة إسرائيل إلى الخط الحدودي الذي كانت تتمركز عنده قبل الثاني من آذار، فيما تعمل قواتها حالياً على تثبيت مواقعها في أكثر من تسع نقاط تمتد على طول الحدود، من الخيام شرقاً إلى الناقورة غرباً".

وبحسب الصحيفة، الأمور "قد لا تسير في هذا الاتجاه، إذ إن لبنان لا يملك القدرة على فرض إجراءات أمنية ما لم يحصل أولاً على ضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإطلاق سراح الأسرى، وتأمين العودة الآمنة للنازحين، إلى جانب وقف جميع أشكال الاعتداءات الإسرائيلية".

وفي سياق المشاورات الجارية، سمع الجانب الأميركي من مصادر مطلعة أن "حزب الله ليس في وارد مناقشة ملف سلاحه قبل إنجاز التحرير الكامل وضمان عدم وجود أي تهديد إسرائيلي لسكان الجنوب. وهو ما عكسه البيان الذي أصدره الحزب أمس".
 
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