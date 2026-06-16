مساران متلازمان: الانسحاب مقابل السلاح.. والمفاوضات مع اسرائيل! (الجمهورية)

وفي قراءة هذه الأوساط، فإنّ "واشنطن تعتبر أنّ التطور الأهم في المرحلة الأخيرة
يتمثل في تكريس مقاربة جديدة
، تعتبر أنّ جوهر المشكلة القائمة ليس نزاعاً لبنانياً – إسرائيلياً تقليدياً، بل مسألة وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية
. ولذلك تبدو الإدارة الأميركية معنية بإحداث اختراق خلال الجولة التفاوضية المقبلة التي تمتد ثلاثة أيام، باعتبار أنّ أي تقدّم في هذا الملف سيُسجّل ضمن الإنجازات السياسية التي يسعى إليها الرئيس ترامب في إطار مشروع أوسع لخفض النزاعات في المنطقة".
وتخلص الأوساط إلى أنّ "ربط مصير لبنان
بنتائج التفاوض الأميركي – الإيراني
لم يعد يستند إلى وقائع ملموسة، بل يدخل في إطار الاستثمار السياسي الداخلي. فالمعطيات المتوافرة لدى الجهات المعنية تشير إلى أنّ المسارين باتا منفصلين إلى حدّ كبير، وأنّ مستقبل لبنان يُبحث على طاولة أخرى عنوانها الدولة اللبنانية والتفاوض المباشر برعاية أميركية".