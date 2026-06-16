مساران متلازمان: الانسحاب مقابل السلاح.. والمفاوضات مع اسرائيل! (الجمهورية)

أكدت أوساط لصحيفة الجمهورية، أنّ وضع مختلف إلى حدّ بعيد عن مسار التفاوض الأميركي – ، فالقضية باتت مرتبطة مباشرة بمسارين متلازمين: الأول يتعلق بإسرائيل التي ما زالت تربط أي انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية بمعالجة ملف سلاح ، والثاني يتمثل بالجهد التفاوضي الذي ترعاه بين لبنان وإسرائيل بهدف الوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد"

وفي قراءة هذه الأوساط، فإنّ "واشنطن تعتبر أنّ التطور الأهم في المرحلة يتمثل في تكريس مقاربة ، تعتبر أنّ جوهر المشكلة القائمة ليس نزاعاً لبنانياً – إسرائيلياً تقليدياً، بل مسألة وجود سلاح خارج إطار الدولة . ولذلك تبدو الإدارة الأميركية معنية بإحداث اختراق خلال الجولة التفاوضية المقبلة التي تمتد ثلاثة أيام، باعتبار أنّ أي تقدّم في هذا الملف سيُسجّل ضمن الإنجازات السياسية التي يسعى إليها الرئيس ترامب في إطار مشروع أوسع لخفض النزاعات في المنطقة".



وتخلص الأوساط إلى أنّ "ربط مصير بنتائج التفاوض الأميركي – لم يعد يستند إلى وقائع ملموسة، بل يدخل في إطار الاستثمار السياسي الداخلي. فالمعطيات المتوافرة لدى الجهات المعنية تشير إلى أنّ المسارين باتا منفصلين إلى حدّ كبير، وأنّ مستقبل لبنان يُبحث على طاولة أخرى عنوانها الدولة اللبنانية والتفاوض المباشر برعاية أميركية".