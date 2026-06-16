الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

نحو "تصوّر مكتوب".. كيف سيتم التعامل مع سلاح "حزب الله"؟ (المدن)

2026-06-16 | 01:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نحو &quot;تصوّر مكتوب&quot;.. كيف سيتم التعامل مع سلاح &quot;حزب الله&quot;؟ (المدن)
نحو "تصوّر مكتوب".. كيف سيتم التعامل مع سلاح "حزب الله"؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن بأن "لبنان لن يكون في وضع جيد إذا واصل نتنياهو الحرب. أما في حال نجحت إيران بتثبيت وقف النار، فهي ستكون قد ربطت الملف اللبناني بها كلياً، وسيعتبر حزب الله أنه هو الذي حقق الإنجاز، وهذا ما سيدفعه الى تكثيف الضغط على الدولة اللبنانية لدفعها الى الانسحاب من مسار المفاوضات، وسيعتبر أن كل خيارات الدولة لم تؤد الى أي نتيجة، وهو سيفرض الكثير من التحديات على المستوى الداخلي وقد يضعف موقف الدولة".

وبحسب الصحيفة، فإن "التوجه الرسمي هو لاستمرار المفاوضات على قاعدة الوصول الى اتفاق برعاية واشنطن لتأمين تثبيت وقف النار والانسحاب الاسرائيلي الذي سيكون مربوطاً بتفكيك سلاح حزب الله الأمر الذي يرفضه الحزب، مستنداً الى الوقائع والظروف والمتغيرات، إذ يعتبر نفسه قادراً على التكيف معها، استناداً الى الاتفاق الإيراني الأميركي، وما يعتبره قدرة إيران على فرض نفسها في المعادلة، إضافة إلى رهانه على صموده، وفتح مسار مختلف عن مسار التفاوض الذي سلكته الدولة، وهو ما دفع ترامب مجدداً الى الحديث عن النقاش مع حزب الله".
 
وأضافت الصحيفة، أنه "في هذا السياق، سيكون لبنان بحاجة الى مظلتين، الأولى داخلية على صعيد توحيد المواقف والخروج برؤية موحدة تحصن الموقف اللبناني، والثانية مظلة اقليمية أساسها عربي هدفها العمل على حماية لبنان الكيان، ومعالجة ملف السلاح وتأمين الانسحاب الاسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة الأهالي الى أراضيهم. وهنا تتحدث المعلومات عن مساعٍ باكستانية، سعودية، قطرية، إيرانية، مصرية، لتقديم تصوّر مكتوب بالتنسيق مع اللبنانيين والأميركيين حول كيفية التعامل مع ملف السلاح، وهنا تحضر مجدداً المبادرة المصرية، عن احتواء السلاح، ذلكَ لا ينفصل عن الزيارة التي أجراها قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان، إضافة الى إعادة الحديث عن استنساخ تجربة الجيش الجمهوري الإيرلندي واحتواء السلاح، وهذه ستكون مدار بحث بين هيكل والمسؤولين البريطانيين خلال زيارته للندن".
 
مقالات ذات صلة
نحو "تصوّر مكتوب".. كيف سيتم التعامل مع سلاح "حزب الله"؟ (المدن)

محليات

المدن

المدن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ايران طمأنت "حزب الله" وبري.. الجنوب لن يُترك والعودة حتمية! (المدن)
مساران متلازمان: الانسحاب مقابل السلاح.. والمفاوضات مع اسرائيل! (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

"مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن".. بين عون وسلام
04:55

"مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن".. بين عون وسلام

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال اجتماع عقداه في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد الإعلان امس عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي اجريت مع لبنان في هذا المجال.

04:55

"مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن".. بين عون وسلام

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال اجتماع عقداه في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد الإعلان امس عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي اجريت مع لبنان في هذا المجال.

يحدث الآن

اخترنا لك
"مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن".. بين عون وسلام
04:55
الرئيس عون التقى الرئيس سلام وبحثا في التطورات المحلية والإقليمية الراهنة
04:37
مارك ضو لـ"الجديد": نجاح جولة المفاوضات في 22 حزيران مهم جداً لأن تلاقي مسار الدولة اللبنانية مع الحلحلة الاقليمية سيحقق مكسباً كبيرا للبنان
04:10
النائب مارك ضو لـ"الجديد": أي تخفيف للصراع الاقليمي ينعكس ارتياحاً في لبنان لكن المؤشرات تدل على ان النص النهائي للاتفاق بين اميركا وايران لم ينجز بعد
04:08
نائب لـ وزيرة التربية: لا للتعنت!
04:00
اليوم الثاني بعد الاتفاق.. ماذا عن الجبهة الجنوبية؟
03:33
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026