نحو "تصوّر مكتوب".. كيف سيتم التعامل مع سلاح "حزب الله"؟ (المدن)

وبحسب الصحيفة، فإن "التوجه الرسمي هو لاستمرار المفاوضات على قاعدة الوصول الى اتفاق برعاية واشنطن لتأمين تثبيت وقف النار والانسحاب الاسرائيلي الذي سيكون مربوطاً بتفكيك سلاح الأمر الذي يرفضه الحزب، مستنداً الى الوقائع والظروف والمتغيرات، إذ يعتبر نفسه قادراً على التكيف معها، استناداً الى الاتفاق الأميركي، وما يعتبره قدرة فرض نفسها في المعادلة، إضافة إلى رهانه على صموده، وفتح مسار مختلف عن مسار التفاوض الذي سلكته الدولة، وهو ما دفع ترامب مجدداً الى الحديث عن النقاش مع حزب ".وأضافت الصحيفة، أنه "في هذا السياق، سيكون بحاجة الى مظلتين، الأولى داخلية على صعيد توحيد المواقف والخروج برؤية موحدة تحصن الموقف اللبناني، والثانية مظلة اقليمية أساسها هدفها العمل على حماية لبنان الكيان، ومعالجة ملف السلاح وتأمين الانسحاب الاسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة الأهالي الى أراضيهم. وهنا تتحدث المعلومات عن مساعٍ باكستانية، سعودية، قطرية، إيرانية، ، لتقديم تصوّر مكتوب بالتنسيق مع اللبنانيين والأميركيين حول كيفية التعامل مع ملف السلاح، وهنا تحضر مجدداً المبادرة المصرية، عن احتواء السلاح، ذلكَ لا ينفصل عن الزيارة التي أجراها قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان، إضافة الى إعادة الحديث عن استنساخ تجربة الجيش الإيرلندي واحتواء السلاح، وهذه ستكون مدار بحث بين هيكل والمسؤولين البريطانيين خلال زيارته للندن".