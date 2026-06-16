معلومات الجديد: أوراق اعتماد السفير الإيراني قيد البحث فيما تستمر تأشيرة إقامته الدبلوماسية حتى أواخر آب

معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن