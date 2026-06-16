معلومات الجديد: ملف الجوازات المزوّرة قيد متابعة أمام النيابة العامة التمييزية بالتوازي مع تحقيق داخلي يجريه الأمن العام

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معلومات الجديد: الدفاع المدني والصليب الأحمر سيدخلان غداً إلى بلدة بلاط في قضاء مرجعيون
معلومات الجديد: الدفاع المدني والصليب الأحمر سيدخلان غداً إلى بلدة بلاط في قضاء مرجعيون
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