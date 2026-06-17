ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران قوية للغاية

ترامب: لسنا ملزمين بمنح إيران أي شيء لكن قد يرغب البعض في الاستثمار هناك

ترامب: لسنا ملزمين بمنح إيران أي شيء لكن قد يرغب البعض في الاستثمار هناك

ترامب: لسنا ملزمين بمنح إيران أي شيء لكن قد يرغب البعض في الاستثمار هناك

ترامب: لا أقول إنه ينبغي ألا يحمي الإسرائيليون أنفسهم لكن لا داعي لهدم مبان في بيروت