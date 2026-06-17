مصادر دبلوماسية : لا تزال اسرائيل مستمرة بعملياتها العسكرية وسط اجواء تتحدث عن انتظار يوم الجمعة لحسم الالتزام بوقف اطلاق النار في لبنان

مصادر دبلوماسية للجديد: لا مؤشرات لوقف الحرب أو ردع نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في لبنان الذي يتحين الفرصة للحصول على ضوء اخضر أميركي مجدداً للإطاحة بوقف إطلاق النار الهش