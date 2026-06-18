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وزارة الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
وزارة الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
القناة 14 الإسرائيلية: المستوى السياسي يصادق للجيش على إطلاق النار في مناطق "الخط الأصفر" بجنوب لبنان وتوقعات بتعميم التعليمات الجديدة على قوات الميدان خلال الساعات القادمة
القناة 14 الإسرائيلية: المستوى السياسي يصادق للجيش على إطلاق النار في مناطق "الخط الأصفر" بجنوب لبنان وتوقعات بتعميم التعليمات الجديدة على قوات الميدان خلال الساعات القادمة
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وزيرة التنمية البريطانية من لبنان: على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الجنوب للسماح للنازحين بالعودة
2026-06-18 | 10:23
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وزيرة التنمية البريطانية من لبنان: على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الجنوب للسماح للنازحين بالعودة
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وزيرة التنمية البريطانية من لبنان: على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الجنوب للسماح للنازحين بالعودة
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