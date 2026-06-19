بعد "حظر" بيروت.. اسرائيل لن تُسلّم كل أوراقها لـ أميركا! (الجمهورية)

وكشفت المصادر، أنّ "تأخير موعد الجلسة من 22 إلى 23 جاء بناءً على طلب إسرائيلي بسبب تأخير وصول الوفد".ولفتت إلى أنّ "الجلسة الأولى ستضمّ الوفدَين العسكري والديبلوماسي، أمّا الجلسة الثانية فللعسكري فقط والثالثة للديبلوماسي فقط".وأشارت المصادر، إلى أنّ " إذا التزمت وقف إطلاق النار الشامل وفقاً لمذكرة التفاهم - الأميركية قبل الثلاثاء المقبل، فسيستأنف الوفد اللبناني المفاوضات من البند الثاني وهو الانسحاب. أمّا إذا لم توقف إسرائيل الحرب، فسيعمل الوفد مجدّداً على تثبيت إطلاق النار".واستبعدت المصادر أن "تذهب إسرائيل إلى تسليم كل أوراقها للأميركي، فهي تعتبر أنّها أعطته إخراج من دائرة الاستهدافات وخفض التصعيد ونوعية الضربات وتخفيف الانتشار العسكري، أمّا وقف جبهة القتال في الجنوب بشكل كامل فلن تقبل به بسهولة".وأضافت المصادر، أنّ " ينتظر الجمعة ليحدّد الخطوات التالية، لأنّ التنفيذ الفعلي يبدأ من أول جلسة تفاوض أميركية - إيرانية تُعقد في جنيف".وكشفت المصادر، أنّ "ورقة إعلان النوايا تحتاج لإعادة نقاش وترتيب ولم تعُد تصلح كما هي الآن وخضعت لتعديلات كبيرة. والمفاوضات لتصل إلى اتفاق إنهاء العداء، يجب قبلها تنفيذ النقاط الخمس الذي يشترطه عون في ورقة وإعادة نقاش المناطق التجريبية".