الضمان الإجتماعي يوسّع تغطيته الصحيّة.. وأعمال طبيّة جديدة

عاجل
الخارجية الإيرانية: المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي
الخارجية الإيرانية: المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي
الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر
الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر
وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم
وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الضمان الإجتماعي يوسّع تغطيته الصحيّة.. وأعمال طبيّة جديدة

2026-06-19 | 05:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الضمان الإجتماعي يوسّع تغطيته الصحيّة.. وأعمال طبيّة جديدة
الضمان الإجتماعي يوسّع تغطيته الصحيّة.. وأعمال طبيّة جديدة

صدر عن مديريّة العلاقات العامّة في الضمان الإجتماعي البيان التالي:

بعد نحو ستّة أشهر على إطلاق جدول الأعمال الطبيّة الجديد ووضعه موضع التنفيذ في كانون الأوّل 2025، لم يتوقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند حدود هذا الإنجاز، بل واصل، بتوجيه ومتابعة من المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ترجمة هذا المسار التحديثي بخطوات عمليّة إضافيّة، تؤكّد أنّ النهج المعتمد ليس محطة منفصلة، بل ورشة مفتوحة تتقدّم تباعاً وفق حاجات المضمونين ومقدّمي الخدمات الصحيّة على حدّ سواء. 

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى قرارات مجلس الإدارة 1495 و1496و 1497و 1498، ومصادقة سلطة الوصاية، أصدر د. كركي، بتاريخ 18/6/2026، مجموعة من المذكّرات الإعلاميّة، قضت بإدخال تعديلات وإضافات نوعيّة على جدول الأعمال الطبيّة وجدول المستلزمات الطبيّة، بما يعزّز قدرة الصندوق على مواكبة الحاجات الصحيّة المتزايدة للمضمونين.

وفي التفاصيل، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 834 بوضع جدول أعمال طبيّة جديد موضع التنفيذ، بعد إعادة النظر في النسخة المعمول بها، ليضمّ اليوم حوالي 2860 عملاً طبيّاً، تغطّي كافّة أنواع علاجات المضمونين، يشكّل مرجعاً لإدارة الضمان لمتابعة الأعمال الطبيّة المعتمدة من قبله، بما يواكب التطوّرات والمستجدّات في مجالات الطبابة والاستشفاء. وأصبح بمقدور كافّة المؤسسات الضامنة ومقدّمي الخدمات الصحيّة قي لبنان الاعتماد عليه.

كما قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 835 بتوسيع أعمال المعالجة الشعاعيّة المعتمدة لدى الصندوق، بحيث ارتفع عدد أنواعها من 3 إلى 6 أنواع، مع تعديل البدلات المقطوعة العائدة لها لتتراوح بين 1000 و4400 دولار أميركي، تبعاً لنوع العمل الطبي المعتمد. بما يسمح بتغطية كافّة أنواع العلاجات بالأشعة المتوفّرة للمضمونين في لبنان. 

وفي خطوة صحيّة سبّاقة وبالغة الأهميّة، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 836 بإدراج البدل المقطوع لعمليّة زراعة القوقعة Cochlear Implant ضمن تقديمات الصندوق، بحيث تبلغ قيمة التغطية حوالي 20 ألف دولار أميركي، الأمر الذي يفتح المجال أمام المرضى، ولا سيّما الأطفال الذين يعانون من مشاكل سمعيّة حادّة، للحصول على علاج متخصّص كانت كلفته تشكّل عائقاً كبيراً أمام عائلات كثيرة.

كذلك، وعلى صعيد المستلزمات الطبيّة، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 837 بإدراج المستلزمات الخاصة بالغسيل البريتوني على جدول المستلزمات الطبيّة، وتحديد كلفة تغطيتها استناداً إلى الأسعار الرائجة في لبنان حالياً. وتشكّل هذه الخطوة دعماً أساسياً للمرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من العلاج الدوري والمستمر، وتخفّف عنهم أعباء ماليّة متكرّرة ومرهقة.

إنّ هذه القرارات المتتالية تؤكّد أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعامل مع جدول الأعمال الطبيّة بوصفه أداة حيّة قابلة للتطوير المستمر، لا لائحة جامدة تُحدّث على فترات متباعدة.

كما تعكس توجّه المدير العام الواضح إلى توسيع مروحة التغطيات الصحيّة، ومواكبة العلاجات الحديثة، وتخفيف الأعباء الماليّة عن المضمونين، بالتوازي مع الحرص على ترشيد الإنفاق الصحي وضمان فعاليّته واستدامته 

وبذلك، يواصل الصندوق تثبيت دوره كركيزة أساسيّة من ركائز الحماية الصحيّة والاجتماعيّة في لبنان، من خلال قرارات عمليّة تمسّ مباشرة حياة المضمونين وحقّهم في الحصول على علاج لائق، عادل، ومواكب للتطوّر الطبي.

ويأمل د. كركي من جميع مقدّمي الخدمات الصحيّة الالتزام بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الضمان وأنّه بعد استكمال وتوسعة التغطية لمعظم الأعمال الطبيّة سوف يبدأ بحملة واسعة للتأكّد من عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة غير مبررة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين. 

مقالات ذات صلة
الضمان الإجتماعي يوسّع تغطيته الصحيّة.. وأعمال طبيّة جديدة

محليات

الضمان الإجتماعي

لبنان

محمد كركي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قاليباف: 4 آلاف شهيد من لبنان سقطوا دفاعاً عن إيران (فيديو)
الرئيس عون استقبل السفير السعودي فهد الدوسري وتسلم أوراق اعتماده (صور)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر
10:05
وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم
10:03
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
09:54
معلومات الجديد: الرئيس بري تمسّك بضرورة صدور إعلان أميركي واضح يتضمن التزاماً إسرائيلياً بوقف إطلاق النار قبل إعلان حزب الله موقفه
09:49
المستشار الألماني: وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا يجب أن يصمد في لبنان
09:48
بين "حزب الله" وإسرائيل.. تصعيد ثم اتفاق! تابعوا آخر التفاصيل مباشرة
09:45
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026