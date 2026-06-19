الضمان الإجتماعي يوسّع تغطيته الصحيّة.. وأعمال طبيّة جديدة

بعد نحو ستّة أشهر على إطلاق جدول الأعمال الطبيّة الجديد ووضعه موضع التنفيذ في كانون الأوّل 2025، لم يتوقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند حدود هذا الإنجاز، بل واصل، بتوجيه ومتابعة من المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ترجمة هذا المسار التحديثي بخطوات عمليّة إضافيّة، تؤكّد أنّ النهج المعتمد ليس محطة منفصلة، بل ورشة مفتوحة تتقدّم تباعاً وفق حاجات المضمونين ومقدّمي الخدمات الصحيّة على حدّ سواء.

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى قرارات مجلس الإدارة 1495 و1496و 1497و 1498، ومصادقة سلطة الوصاية، أصدر د. كركي، بتاريخ 18/6/2026، مجموعة من المذكّرات الإعلاميّة، قضت بإدخال تعديلات وإضافات نوعيّة على جدول الأعمال الطبيّة وجدول المستلزمات الطبيّة، بما يعزّز قدرة الصندوق على مواكبة الحاجات الصحيّة المتزايدة للمضمونين.

وفي التفاصيل، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 834 بوضع جدول أعمال طبيّة جديد موضع التنفيذ، بعد إعادة النظر في النسخة المعمول بها، ليضمّ حوالي 2860 عملاً طبيّاً، تغطّي كافّة أنواع علاجات المضمونين، يشكّل مرجعاً لإدارة الضمان لمتابعة الأعمال الطبيّة المعتمدة من قبله، بما يواكب التطوّرات والمستجدّات في مجالات الطبابة والاستشفاء. وأصبح بمقدور كافّة المؤسسات الضامنة ومقدّمي الخدمات الصحيّة قي الاعتماد عليه.

كما قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 835 بتوسيع أعمال المعالجة الشعاعيّة المعتمدة لدى الصندوق، بحيث ارتفع عدد أنواعها من 3 إلى 6 أنواع، مع تعديل البدلات المقطوعة العائدة لها لتتراوح بين 1000 و4400 أميركي، تبعاً لنوع العمل الطبي المعتمد. بما يسمح بتغطية كافّة أنواع العلاجات بالأشعة المتوفّرة للمضمونين في لبنان.

وفي خطوة صحيّة سبّاقة وبالغة الأهميّة، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 836 بإدراج البدل المقطوع لعمليّة زراعة القوقعة Cochlear Implant ضمن تقديمات الصندوق، بحيث تبلغ قيمة التغطية حوالي 20 ألف دولار أميركي، الأمر الذي يفتح المجال أمام المرضى، ولا سيّما الأطفال الذين يعانون من مشاكل سمعيّة حادّة، للحصول على علاج متخصّص كانت كلفته تشكّل عائقاً كبيراً أمام كثيرة.

كذلك، وعلى صعيد المستلزمات الطبيّة، قضت المذكّرة الإعلاميّة رقم 837 بإدراج المستلزمات الخاصة بالغسيل البريتوني على جدول المستلزمات الطبيّة، وتحديد كلفة تغطيتها استناداً إلى الأسعار الرائجة في لبنان حالياً. وتشكّل هذه الخطوة دعماً أساسياً للمرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من العلاج الدوري والمستمر، وتخفّف عنهم أعباء ماليّة متكرّرة ومرهقة.

إنّ هذه القرارات المتتالية تؤكّد أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعامل مع جدول الأعمال الطبيّة بوصفه أداة حيّة قابلة للتطوير المستمر، لا لائحة جامدة تُحدّث على فترات متباعدة.

كما تعكس توجّه المدير العام الواضح إلى توسيع مروحة التغطيات الصحيّة، ومواكبة العلاجات الحديثة، وتخفيف الأعباء الماليّة عن المضمونين، بالتوازي مع الحرص على ترشيد الإنفاق الصحي وضمان فعاليّته واستدامته

وبذلك، يواصل الصندوق تثبيت دوره كركيزة أساسيّة من ركائز الحماية الصحيّة والاجتماعيّة في لبنان، من خلال قرارات عمليّة تمسّ مباشرة حياة المضمونين وحقّهم في الحصول على علاج لائق، عادل، ومواكب للتطوّر الطبي.

ويأمل د. كركي من جميع مقدّمي الخدمات الصحيّة الالتزام بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الضمان وأنّه بعد استكمال وتوسعة التغطية لمعظم الأعمال الطبيّة سوف يبدأ بحملة للتأكّد من عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة غير مبررة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين.