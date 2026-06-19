الرئيس عون استقبل السفير السعودي فهد الدوسري وتسلم أوراق اعتماده (صور)

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فهد بن عبد الرحمن الدوسري، حيث تسلّم منه أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية.





ونقل الدوسري إلى فخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياتهما للبنان بدوام الاستقرار والتقدم.



، طلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وللشعب السعودي الشقيق، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه بما يعزز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كل من معالي والمغتربين يوسف رجّي، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في القصر الدكتور نبيل شديد، والملحق العسكري السعودي العقيد صالح بن محمد الحماد.