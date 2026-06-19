الرئيس عون استقبل السفير السعودي فهد الدوسري وتسلم أوراق اعتماده (صور)

ونقل السفير
الدوسري إلى فخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياتهما للبنان بدوام الاستقرار والتقدم.
من جهته
، طلب الرئيس عون
نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وللشعب السعودي الشقيق، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه بما يعزز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كل من معالي وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في القصر الجمهوري
الدكتور نبيل شديد، والملحق العسكري السعودي العقيد صالح بن محمد الحماد.