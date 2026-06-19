حزب الله: اسرائيل لم تلتزم يوماً بأي اتفاق لوقف إطلاق النار وصولاً إلى مخرجات التفاهم الإيراني الأميركي الذي أكد في بنده الأول على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان